Limburgers massaal op de fiets, maar wel verspreid over de hele provincie 

Het is mooi weer deze week. En als we dan iets willen doen dat niet in ons eigen kot is, dan zijn wandelen en fietsen de enige mogelijkheden. De cijfers die we opgevraagd hebben bij Toerisme Limburg bevestigen dat mensen al zeker heel veel fietsen



Sinds de start van de corona maatregelen half maart zijn er op het fietsroutenetwerk 56 procent meer fietsers geteld, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is dus een verhoging van 180.000 naar 280.000 fietsers. Gedeputeerde Igor Philtjens (Open VLD): "Het fietsroutenetwerk draagt dus duidelijk bij tot het welzijn van de Limburgers, het biedt hen een gezonde vrijetijdsbeleving. En dat blijkt nu duidelijk in deze crisis." Het grote aantal fietsers is trouwens verspreid over de hele provincie. Iedereen maakt dus fietstochten in zijn buurt. Het fietsroutenetwerk is ook zo uitgebreid dat elke Limburger in zijn regio tochten kan maken.

Doorgaans is veel fietsers in een provincie goed nieuws voor horecazaken, maar die zijn nu uiteraard gesloten. Gedeputeerde Philtjens: "Normaal gezien geeft een fietser 30 euro uit, maar nu de sector helemaal stil ligt, kunnen ze niets uitgeven. Zo verliezen we de economische meerwaarde van het fietstoerisme."