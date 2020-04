Brasschaat trekt 1 miljoen euro uit voor steunmaatregelen ten gevolge van coronacrisis

Omdat de coronacrisis ook een impact heeft op de lokale middenstand en verenigingen, heeft de gemeente Brasschaat een pakket steunmaatregelen klaar. Zo is er al zeker een kwijtschelding tijdens de periode van de corona-crisis van verschuldigde huur- en concessievergoedingen van bijvoorbeeld sportvelden of gebouwen en lokalen. Ook handelaars die een concessie of huurovereenkomst met de gemeente hebben genieten van deze steunmaatregel.