Busbedrijf uit Menen haalt gestrande Belgen in Spanje op. Chauffeur Gerry: "Ik doe dit met veel plezier"

De Belgen die opgehaald worden in Spanje, zijn geen klanten van Herman & Vandamme. Het zijn landgenoten die bijvoorbeeld met het vliegtuig naar Spanje gereisd zijn nog voor de coronacrisis. En nu kunnen en mogen ze niet meer naar België terugkeren. Via de Belgische ambassade maakte Herman & Vandamme afspraken zodat het busbedrijf uit Menen landgenoten uit Spanje mag repatriëren.

Gerry Deschuymere is één van de chauffeurs van de eerste rit naar Spanje. Er zijn heel wat maatregelen genomen om de chauffeurs en passagiers te beschermen tegen het coronavirus, vertelde hij op Radio 2 West-Vlaanderen. "Er zit plexiglas aan elke zetel. Ook de chauffeur zit goed afgeschermd. Er is ontsmettingsmiddel en handgel, ook op het toilet van de bus."

Alle formaliteiten zijn vervuld om probleemloos met de gestrande Belgen door Spanje en Frankrijk te rijden. "De mensen zullen een formulier moeten invullen om door Frankrijk te mogen passeren. Als alles goed verloopt, zijn we zondagmorgen terug in Menen. We mogen de passagiers niet naar huis voeren. We moeten ze in ons depot in Menen afzetten."

Eenmaal thuis hoeft Gerry niet in quarantaine. "Nee, we hebben een noodzakelijk beroep. Normaal gezien is er volgende week woensdag al de volgende rit naar Spanje. Ik doe dit op vrijwillige basis. Nee, het is niet met een bang hartje. Mijn zoon is verpleger en zegt dat ik me goed moet beschermen. En ook mijn vrouw ziet het zitten."