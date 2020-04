Corona doet website voor kleurenwiezen ontploffen: tot 60 keer meer bezoekers per dag

Burgerlijk ingenieur Sebastiaan Marynissen uit Laarne maakte in december 2019 een online platform om te kleurenwiezen. Hij liep al lang met het idee rond. In de middelbare school speelde hij het spel over de middag, maar de kaartmakkers gingen elk hun eigen weg aan de universiteit. Daar groeide het idee om een platform te maken, waar deelnemers virtueel het spel kunnen spelen.

Hij had nooit kunnen vermoeden dat de website zo populair zou worden door corona: “Sinds de lockdown is het aantal gebruikers enorm gestegen”, vertelt Marynissen. “Voor de crisis waren er 100 gebruikers per dag, tegenwoordig zijn er gemiddeld 6.000 per dag. Zestig keer meer dus.”