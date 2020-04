Coronacrisis heeft invloed op de weersvoorspelling: 'Minder vliegtuigen dus minder informatie'

Voor meteorologische diensten is het op dit moment moeilijker om het weer te voorspellen. Dat komt doordat er minder vliegtuigen vliegen. "Het is al een paar weken moeilijker door het verminderde vliegverkeer" zegt weerman Frank Deboosere. "Dat klinkt misschien raar maar vliegtuigen doen een heleboel metingen die we in de computermodellen gebruiken om voorspellingen te doen."

Vliegtuigen meten verschillende parameters die invloed hebben op het weer. "Ze meten onder meer de temperatuur en luchtvochtigheid op 10 kilometer hoogte. En dat is heel interessant want daar ligt een grote luchtrivier: de straalstroom." Die straalstroom kan nu minder goed gemeten worden. 'Gelukkig kunnen we nog weerballonnen de lucht in sturen. Maar je kan uiteraard niet zoveel ballonnen laten opstijgen als dat er normaal vliegtuigen vliegen."

Zonnig Paasweekend

Maar zelfs zonder de vliegtuigen voorspelt weerman Frank een zonnig Paasweekend. "Deze goede vrijdag wordt ook goed qua temperatuur en zonneschijn. We krijgen temperaturen tot 23 graden." Ook zaterdag wordt het zonnig en warm. "Op Paaszondag krijgen we eerst nog zon, maar na de middag komen er wolken en misschien ook regen." Paasmaandag wordt wel kouder met veel wind.