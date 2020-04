Crematorium Kortrijk verhoogt capaciteit en werkt ook op paasmaandag

Het crematorium Uitzicht in Kortrijk zag het aantal aanvragen de voorbije tijd met 60 procent stijgen. Waar er normaal maar een wachttijd van drie tot vier dagen is, is die nu opgelopen tot een week.

Om iedereen zo snel mogelijk te helpen, verhoogt het crematorium nu de capaciteit van 18 naar 21 crematies per dag. Het crematorium zal uitzonderlijk ook op paasmaandag doorwerken.

Het zijn trouwens niet enkel slachtoffers van corona die nu gecremeerd worden. Het is immers niet verplicht om mensen die aan het virus gestorven zijn te cremeren. Maar de crematoria merken wel dat families nu bewust kiezen voor crematie.

"Dat heeft, denk ik, twee redenen", zegt Jan Sabbe van het Kortrijkse crematorium. "Een crematie is nog altijd hygiënischer dan begraven. En een tweede reden is dat men na de crematie de urne nog bij zich kan houden om nadien, na de coronatijd, nog een herinneringsmis of een herdenkingsviering te organiseren bij de urne."

Ook in het crematorium van Brugge is het nu extra druk, ook daar zal op paasmaandag gewerkt worden.