Crisismanager woonzorgcentrum Den Bogaet: "Voldoende  beschermingsmateriaal, maar niet correct ingezet"

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft crisimanager Patrick Laisnez aangesteld om de crisis in zorgcentrum Den Bogaet in Humbeek het hoofd te bieden. "We wisten dat we een situatie zouden aantreffen die niet zo rooskleurig is. Bewoners waarvan men niet wist of ze besmet zijn of niet liepen door elkaar. We hebben onmiddellijk gezien dat ingrijpen noodzakelijk was", zegt Laisnez in "Terzake".

In eerste instantie is de crisismanger met zijn team gaan kijken naar de mogelijkheden in het gebouw. "We hebben onderzocht of we de vermoedelijk besmette bewoners apart konden onderbrengen. Er was een heel grote medewerking in het huis. We hebben een plan voor de cohorte opgemaakt. Een tweede nood was de informatie voor de buitenwereld en de familie van de bewoners."

Daarnaast stelde Laisnez ook vast dat het personeel het beschermende materiaal niet gebruikte zoals het hoort. "We stellen vast dat er een voldoende voorraad aanwezig is, maar dat het materiaal niet op de correcte manier wordt ingezet. De kennis van heel veel zorgkundigen over het gebruik van het beschermend materiaal is ondermaats. Mensen die niet voldoende opgeleid zijn, denken dat hoe meer beschermingsmateriaal men aandoet, hoe beter men beschermd is. Dat is niet waar", weet Laisnez.

"We zien mensen met dubbele handschoenen of mondmaskers aan. Het maakt het gevaar op overdracht alleen maar groter. Dat is een van de grote redenen, waarom het virus zich hier zo verspreid heeft", besluit Laisnez.

