Dader bekent moord op pizzeria-uitbater in Strombeek-Bever

"Uit het buurtonderzoek is gebleken dat een persoon met een rode jas rond het tijdstip van de feiten de pizzeria verlaten heeft”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Kort nadien werd in de Sint-Annastraat in Meise een uitgebrande wagen met een achtergelaten vuurwapen aangetroffen. Volgens getuigen werd de wagen in brand gestoken door een man met een rode jas die nadien wegvluchtte op een plooifiets." In Merchtem kon de politie een 35-jarige Albanese man met de plooifiets en verschroeide kledij oppakken. De man is aangehouden op verdenking van moord.