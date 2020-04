De drie Oost-Vlaamse crematoria werken op Paasmaandag. "Niet omdat er te veel doden zijn, wel uit voorzorg"

" Als je de kaarten met besmettingen en corona-doden in Oost-Vlaanderen bekijkt, dan kleurt onze provincie licht", zegt directeur Hans Masuy. "Dat vertaalt zich ook in het aantal crematies. Normaal vinden er 55 crematies per dag plaats in de drie locaties. Sinds april zijn dat er 71. We kunnen dat aan, met enkele overuren. "



De beslissing om op Paasmaandag te werken is een vrijwillige beslissing. "We willen voorbereid zijn, we weten niet wat de toekomst brengt en maandag wordt een normale werkdag. Zo vermijden we mogelijke wachttijden in de toekomst."