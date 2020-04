Bakken is dé nieuwe hobby in coronatijden: bakspullen verkopen als zoete broodjes

"Bloem was sowieso al tijdens de hamsterperiode een zeer populair product. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zien we een stijging van maar liefst 150 procent", zegt woordvoerster Hanne Poppe. "Op zich hoeft dat niet te verwonderen aangezien bakken een zeer populaire gezinsactiviteit wordt. We zitten nu eenmaal in een periode waarin kinderen creatief beziggehouden moeten worden." Naast de groeiende verkoop van bloem, ziet Colruyt ook een meerverkoop van de bakmixen voor pannenkoeken en cupcakes.