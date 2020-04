Directeur centrum voor mensen met verstandelijke beperking: "We voelden ons aan ons lot overgelaten"

"We beseffen dat er schaarste is op de markt, maar we moeten op dezelfde voet worden behandeld als andere zorginstellingen. We voelden ons aan ons lot overgelaten. Het is moeilijk voor het personeel om zich aan te passen."

Ook de felbegeerde testkits, om te kunnen zien wie waarschijnlijk besmet is en wie niet, zien ze hier graag komen. "Ik heb een brief gestuurd naar de minister om tests te vragen. Hoe sneller we weten of iemand besmet is, hoe minder we mensen onnodig in quarantaine moeten plaatsen. Medewerkers worden nu ook sneller thuis gezet, waardoor de uitval een probleem kan worden."