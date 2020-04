Dirk Lips (Zorggroep Curando): "Ik denk wel dat er mensen zijn overleden die nog in leven hadden kunnen zijn"

Maar zowel Dirk Lips als Geert Meyfroidt, de voorzitter van de Belgische Vereniging van Intensivisten voegen er aan toe dat het tijd is om uit de mogelijke fouten te leren.

"De pandemie toont enkele zwaktes uit ons systeem. Laat ons er uit leren. Laat ons het systeem beter te maken in plaats van stenen te gooien naar mensen die in het verleden bepaalde beslissingen hebben genomen. Het ziekenhuissysteem en het systeem voor ouderenzorg kunnen we sowieso beter maken", aldus Geert Meyfroidt.

Lips wijst er op dat er naar zijn weten geen enkele rusthuisbewoner een ziekenhuisbed geweigerd zou zijn door capaciteitsproblemen. "Ik zou de kwakkel de wereld uit willen helpen. Dat is niet gebeurd. Ik heb er geen weet van en geen enkele collega heeft me gemeld dat er bewoners van woonzorgcentra geweigerd werden in ziekenhuizen."

"Dat is ook zo. Er zijn verschillende oudere mensen die in het ziekenhuis liggen. Er is op geen enkel moment een leeftijdsgrens ingesteld. We nemen elke dag moeilijke beslissingen, maar er is geen enkele patiënt geweigerd door een capaciteitsprobleem", besluit Meyfroidt.

Bekijk hier het fragment over het mogelijke capaciteitsprobleem in de Belgische ziekenhuizen uit "Terzake":