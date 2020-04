Drew Barrymore: "Het lijkt alsof ik dat niet ben. Maar ik ben het wel degelijk!"

"De vrijheid die ik toen als prille twintiger in mijn leven voelde, heel vreemd was dat. Terwijl ik nu eerder als non kan omschreven worden. Tja, koester alle momenten in je leven, zou ik zo zeggen, want uiteindelijk kan je helemaal anders worden." (Access Live, juni 2019)

"Ik besefte op dat moment wel dat mijn wilde tienerjaren moesten eindigen en dat ik me als een jonge vrouw moest gaan gedragen. Dat fragment was het einde van het hoofdstuk als prettig gestoorde tiener en de start van een nieuw hoofdstuk." (The Howard Stern Show) Barrymore schitterde daarna in films als "Scream", "Never been kissed" en "Charlie’s Angels". Onlangs speelde ze nog de hoofdrol in de Netflixserie "Santa Clarita Diet", naast Timothy Olyphant.

Het optreden van Barrymore van 25 jaar geleden maakte alvast een grote indruk op Letterman, zo beweerde hij in 2007: "Het was een prachtig moment. Het blijft iets waar ik soms spontaan aan terugdenk en waarover ik dan begin te vertellen tegen vrienden." En Barrymore, die concludeerde intussen: "Nee, spijt heb ik niet van dat optreden. Je hebt nu eenmaal maar één leven !" (The Late Show/Stephen Colbert)