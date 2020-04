Trein- en trambouwer Bombardier in Brugge start volgende week deels weer op

De maatregel van anderhalve meter afstand houden was bij trein- en trambouwer Bombardier in Brugge moeilijk toe te passen. Vakbonden en directie hebben daarover overlegd en nu hebben ze een akkoord. Vanaf volgende week dinsdag kunnen een 30-tal mensen opnieuw aan de slag.

Die 30 werknemers zullen voorlopig ook maar 2 weken werken. Dat is net voldoende om een bestelling van de NMBS, die zo goed als klaar was, af te werken. Wat er daarna gebeurt in het bedrijf zal afhangen van wat de Nationale Veiligheidsraad beslist. De vakbonden zullen controleren of de coronarichtlijnen bij Bombardier goed nageleefd worden.

"We gaan alles goed opvolgen om te kijken of alles in orde is en blijft", zegt Freddy Bakker van de socialistische vakbond. "Ik heb al foto's gekregen van de refters. Daar zijn de frigo's afgesloten en zijn de stoelen weggenomen en apart gezet. Er zijn ook al strepen gezet bij de in- en uitgang om afstand te houden."

"Het enige probleem dat wij nog hebben, is dat we in de rijtuigen moeilijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Maar ook daar zijn we tot een akkoord gekomen. Er mogen maximaal 5 personen in 1 dubbeldekker rijtuig aan het werk zijn. Dat is haalbaar en veilig."