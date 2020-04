Eerste coronabesmetting in Jemen, een land waar door de jarenlange oorlog vrijwel alle ziekenhuizen kapot zijn

In Jemen is er een eerste officiële besmetting met corona. De man werkte in de haven van Ash Shihr. Die haven gaat nu voor een week dicht om te worden ontsmet. Havenarbeiders moeten er twee weken thuis blijven. In de hele regio is een avondklok ingesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze samen met het ministerie van Gezondheidszorg alles goed opvolgt en alle contacten van de zieke man zal natrekken.