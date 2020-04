Besmettelijke straling, naakte mijnwerkers en maanrobots: wat is echt en verzonnen in aflevering 3 en 4 van "Chernobyl"?

In de serie is te zien hoe de duikers bij hun terugkomst op luid applaus worden ontvangen. Een van de omstaanders duwt hen ook meteen een fles vodka in de hand. Dit klopt helemaal niet. Dat vertelt ook Ananenko: "Niemand applaudisseerde. Dit was gewoon ons werk, waarom zou iemand daarvoor applaudisseren?” Vodka werd er al helemaal niet gedronken. Het was zelfs verboden: in 1986 was er een periode van drooglegging in de Sovjet-Unie, ingevoerd door Mikhail Gorbatsjov.