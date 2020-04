Schuld en boete: dit is de factcheck bij de laatste aflevering van "Chernobyl" 

Wat we met zekerheid weten, is dat er een stijging was in het aantal gevallen van schildklierkanker. Dit was te wijten aan het radioactief jodium dat door de reactor verspreid werd. Veel kinderen kregen ook die specifieke kanker. De radioactieve deeltjes kwamen in het gras terecht dat koeien aten, en zo in de melk die de kinderen te drinken kregen. Gelukkig is dat type kanker goed te bestrijden en is er een hoge overlevingskans voor jonge patiënten. Dat schrijft ook de WHO in een rapport uit 2006 over de gevolgen van Tsjernobyl.