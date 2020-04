Corona zorgt voor paasviering in mineur voor Limburgse kerkgemeenschap: "Ik voel me hier absoluut niet goed bij"

"Ik heb gisteren Witte Donderdag innerlijk intens beleefd, maar je mag niets doen", zegt Rik Palmans. Hij is deken in Tongeren en voelt zich onwennig bij de situatie. "Normaal heb je veel materiële zorgen. Je probeert ervoor de zorgen dat alle praktische zaken in orde komen en alle afspraken geregeld zijn. Dat is er nu niet en dat mis ik. Maar je denk nu veel na over wat had kunnen zijn. Op die manier voel je de betekenis van het feest innerlijk."