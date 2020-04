Geselecteerde Limburgse woonzorgcentra bijna allemaal getest

De uitslag van de tests volgt zo snel mogelijk, al kan Pasen voor vertraging zorgen. “Zaterdagavond zouden we mogelijk al resultaten kunnen hebben. Anders zal het pas voor dinsdagmorgen zijn,” klinkt het bij directeur Vervloesem.

In de twee Hasseltse woonzorgcentra van Hoge Vijf, Banneux en Stadspark, zijn ze vanochtend gestart met testen en in het Prinsenhof in Beringen wordt vrijdagnamiddag getest. In de woonzorgcentra Triamant Haspengouw en Serrenhof in Sint-truiden zijn de tests gisteren gebeurd. Daar is het wachten op de uitslagen, ten vroegste vrijdag laat in de namiddag.

Ook in woonzorgcentrum ’t Kempke in Stokkem zijn er al tests gebeurd, maar enkel bij bewoners, niet bij het personeel.