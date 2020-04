GESPOT: Acteur Ronn Moss uit The Bold and The Beautiful in Antwerpen

Het is geen toeval dat de acteur in België is. Hij speelde een rol in 'Brasschaatse huisvrouwen', een toneelstuk van productiehuis 'Het Prethuis'. Die voorstelling zou op tournee gaan, maar daar heeft het coronavirus een stokje voor gestoken. "We hadden 37 voorstellingen op de planning staan, en we hebben er maar 4 kunnen doen. Ik vrees dat het daar ook bij zal blijven", zegt regisseur Jeroen Maes. Ronn verveelt zich in ieder geval niet. "Ik heb de indruk dat hij het goed opneemt. Hij gaat regelmatig wandelen en fietsen en hij laat het gewoon over zich heen komen. Hij is gelukkig niet alleen want zijn vrouw is hier ook", zegt Maes. Het is voorlopig nog niet duidelijk of het stuk 'Brasschaatse huisvrouwen' nog gespeeld zal worden. "We verwachten woensdag 15 april meer te weten, maar we rekenen er niet op.