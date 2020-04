Graffiti als eerbetoon aan zorgverleners: “Laat het een blijvende herinnering zijn”

Massi haalde zijn inspiratie voor de muurschildering van een collega-artiest uit Turkije. “Het ontwerp is niet het mijne, het is van iemand die ik volg op sociale media. Het is een Turkse artiest die collages maakt met foto’s. Ik heb het omgezet in mijn eigen stijl. Ik heb het dan aan de drankenhandel gevraagd en die was meteen akkoord. De eigenaar van de muur is zeer tevreden en heeft toch niet meteen de intentie om dat te verwijderen na de lockdown. Ik denk dat het zijn bedoeling is dat het een blijvende herinnering zal zijn.”