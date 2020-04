Heropstart poetsdienst OCMW Tremelo: "90 procent van het cliënteel vraagt erom"

Het poetspersoneel moet zich wel aan een aantal maatregelen houden. Zo moeten ze geregeld hun handen wassen, sowieso voor en nadat ze poetsen. Er moet anderhalve meter afstand zijn tussen de cliënt en de poetshulp. Als het mogelijk is, gaat de cliënt liefst in een andere ruimte zitten. Wanneer blijkt dat er een personeelstekort is, zullen de meest hulpbehoevende cliënten voorrang krijgen. De bestaande cliënten krijgen de komende dagen meer informatie over hoe de poetsdienst concreet zal heropstarten.