Hoe anders beleven vier Vlaamse gelovigen Pasen? En vinden ze het erg? Of eigenlijk net niet?

"Ik ben een heel sociaal iemand, dus het is heel moeilijk voor mij dezer dagen. Geen familie erbij, geen vrienden, lastig. We gaan sowieso vieren met ons gezin, met ons vijven. Maar we zitten al een tijdje op elkaars lip, dus ik weet niet hoe gezellig het zal zijn", lacht de docente religie.

"Neeneen, het wordt leuk. En we gaan proberen een paar rituelen te behouden. Ik zoek zeker een online Paaswake. Weet je, dat is nu eens het voordeel van de coronacrisis: er is online een heel breed aanbod van verschillende liturgiusche diensten. Ik hou nogal van hoe Pasen wordt gevierd in een abdij. Ik moet me er deze keer geen 100 kilometer voor verplaatsen om mee te volgen. "

"Paaseieren? Zeker, maar enkel op de dag zelf. Dat weten mijn kinderen. Ik ben daar principieel in."