Het coronavirus heeft ons online dichter dan ooit tevoren bij elkaar gebracht

Ik zit deze lockdown in alle rust en stilte mijn eigen boerderij te onderhouden in Stardew Valley. Via multiplayer komen een paar vrienden af en toe meehelpen op de boerderij. We praten over koetjes en kalfjes terwijl we werken op het virtuele veld. Gaming is een gemeenschappelijke en participatieve cultuurbeleving geworden. Tijdens de coronacrisis gaan nog veel meer mensen dat ontdekken.