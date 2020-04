Kledingwinkels tevreden over uitgestelde zomersolden, "maar alleen als ook grote ketens zich aan sperperiode houden"

"Super nieuws", vindt Valerie Vandepol van kledingzaak Müller in Diest. "Wij zijn heel blij met het uitstellen van de zomersolden. Dat getuigt van respect voor ons, winkelhouders, maar ook voor onze producten. Als we de winkel weer mogen openen, zullen we zo niet meteen moeten beginnen met koppelverkoop, maar zullen we eerst nog een maand onze handelswaar kunnen verkopen aan de prijs dat het product waard is. Dat betekent veel voor onze omzet."

Bij herenwinkel De Gouden Schaar in Tienen klinkt er een ander geluid. "Het uitstellen van de solden vind ik geen goed idee", zegt uitbater Bart Debbaut. "De sperperiode schuift nu ook een maand op. Stel dat we in mei opnieuw mogen openen, dan gaan de grote ketens in mei en juni al kortingen geven. In de maand juli, de sperperiode, zullen ze nog eens alle truccen van de foor gebruiken om zoveel mogelijk te verkopen. Dat betekent dat we een vier-maanden-durende kortingsperiode gaan krijgen. Voor de gemiddelde zelfstandige is dit niet haalbaar."

Ook winkeluitbaatster Stephanie van Mamezelle in Meise vreest voor grote concurrentie van de ketens. "Ik vind het een goede zaak dat de zomersolden opgeschoven worden, maar er moet wel over gewaakt worden dat de grote ketens zich ook houden aan de richtlijnen van de sperperiode. Europa zou eigenlijk moeten beslissen dat de zomersolden in heel Europa verplaatst worden naar augustus."