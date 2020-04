Leuven belt bewoners uit kwetsbare doelgroepen op

Leuvenaars mogen nog steeds bellen (016 27 27 72 of het gratis nummer 0800 16 916), het formulier op www.leuven.be/leuvenhelpt invullen of mailen (leuven.helpt@leuven.be) als ze ergens hulp bij nodig hebben, of iemand kennen die hulp nodig heeft.

Het call center van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het call center is elke dag, ook in het weekend en op feestdagen, bereikbaar van 8 tot 20 uur via 016 27 27 72 en corona@leuven.be .