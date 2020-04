Bekijk: Vier weken quarantaine, wat missen we, maar ook: wat ervaren we net als positief?  

Exact vier weken geleden zetten we ons schrap voor wat zou komen: leven in "quarantaine", en met respect voor de strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Vier weken houden we het intussen vol, maar hoe ervaren we dit "nieuwe" leven? Wat doet het met ons? Wij vroegen enkele Vlamingen wat ze het meest missen tijdens deze quarantaine, maar ook wat ze als positief ervaren en meenemen naar de toekomst.