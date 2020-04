Limburgse politie ziet geen stijging intrafamiliaal geweld: "Het is niet omdat we het niet zien, dat het er niet is"

Door de coronamaatregelen stelt Cielen zich de vraag of mensen de nodige hulp wel kunnen bereiken. "Wij kunnen ons de vraag stellen of ze wel tot bij de politie geraken op dit ogenblik", zegt ze. "Misschien zijn ze onzeker over wat hen te wachten staat. Mensen kunnen ook minder terecht bij hun eigen netwerk." Cielen roept op om niet in je kot te blijven als je hulp nodig hebt en om zeker de politie in te schakelen als dat nodig is. "Er is bovendien veel werk gestoken in extra opvangcapaciteit."