Limburgse voetballers Nordin Jackers en Zinho Vanheusden steunen rusthuizen en Jessa Ziekenhuis

Nordin Jackers, ex-Racing Genk en nu doelman bij Waasland-Beveren, postte gisteren zelf een bericht en foto op zijn instagrampagina: "Gisteren heb ik een attentie laten bezorgen aan 410 bewoners van de rusthuizen in Lanaken. Ik hoop op deze manier deze mensen een hart onder te riem te steken in deze moeilijke tijd. Pasen zonder familie, ik hoop dat dit nooit meer hoeft te gebeuren en we vanaf nu beseffen hoe waardevol de kleine dingen in het leven zijn. Ik wens iedereen een goede gezondheid, probeer op je eigen manier te genieten van deze paasdagen."

(lees verder onder de foto)