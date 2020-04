New York begraaft onbekende coronadoden in massagraf op Hart Island

In de Verenigde Staten zijn de meeste besmettingen met het coronavirus van de hele wereld geteld. De staat New York is het zwaarst getroffen, gisteren was er opnieuw een recordaantal doden op een dag, 799. Het totale aantal in de staat ligt nu boven de 7.000. In New York City alleen al zijn er nu in totaal al 5.150 mensen gestorven aan Covid-19.

Er is wel een sprankje hoop voor de VS. Gisteren was er een sterke daling in het aantal gehospitaliseerde patiënten. De laatste 24 uur kwamen er maar 200 bij, dat is het laagste aantal sinds de start van de epidemie. Vorige week kwamen er dagelijks soms meer dan 1.000 patiënten bij in de ziekenhuizen.

Bekijk de beelden van de graven op Hart Island, en eronder de journaalreportage over de situatie in New York: