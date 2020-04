Ondanks corona toch feest in woonzorgcentrum: buren en familie vieren de 105-jarige Julienne

Het zijn barre tijden in woonzorgcentra en dan is jarig zijn zonder familie niet altijd prettig. Julienne Possemiers uit Antwerpen is vandaag 105 geworden. En het werd voor haar toch een heuglijke dag. De buurtbewoners van het woonzorgcentrum Vinck-Heymans kwamen deze voormiddag op straat om haar verjaardag te vieren.