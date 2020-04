Ook de nieuwsmedia moeten op zoek naar een vaccin

Daarom is het zo belangrijk dat we als samenleving blijven investeren in een sterke openbare omroep, die op momenten als deze nog maar eens zijn waarde toont. Maar ook andere redacties verdienen misschien ondersteuning wanneer zij hun democratische taak ter harte nemen. En burgers die het zich kunnen veroorloven overwegen misschien best een abonnement te nemen. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een gezonde nieuwssector. Dat blijft tenslotte de beste remedie tegen virale desinformatie.

Ook nieuwsmedia moeten dus op zoek naar een vaccin om uit deze crisis te komen. Ze moeten hun verdienmodel resistent maken tegen dergelijke schokken van de markt. De strategie hiertoe is voor velen om betaalmuren op te trekken en in te zetten op abonnementen. Misschien helpt deze crisis daarbij zelfs. Immers, na de verkiezing van Donald Trump zagen kranten in de VS hun digitale abonnementen fors stijgen omdat mensen het belang van betrouwbare informatie gingen beseffen.

Het is bewonderenswaardig om te zien hoe nieuwsmedia hun democratische taak ter harte nemen. Grote namen als The New York Times, maar ook bijvoorbeeld De Morgen bij ons, besloten om hun berichtgeving over COVID-19 gratis beschikbaar te stellen voor iedereen. Het is dan ook jammer om te zien dat ze voor deze nobele geste dubbel gestraft worden: ze lopen inkomsten mis én uit reclame én uit abonnementen. Wat hiermee nogmaals duidelijk wordt, is dat de democratische taak van nieuwsmedia en het commerciële model dat erachter zit niet altijd een goede match vormen.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Kantar in 30 landen dat deze week verscheen, blijkt echter een belangrijke toename van ‘directe’ bezoeken aan nationale nieuwswebsites. Ook jongeren, die doorgaans het meest op sociale media vertrouwen, bezoeken nieuwssites plots meer ‘via de voordeur’. Zoals wel vaker in tijden van crisis grijpen mensen terug naar vaste waarden. Het VRT-Journaal van zondag 15 maart was het meest bekeken ooit en volgens DPGMedia zaten die avond het hoogste aantal kijkers voor tv sinds 30 december 2005!

De pandemie maakt dit plots heel tastbaar. Burgers wereldwijd hebben een enorme honger naar informatie. We weten uit het jaarlijkse internationale Digital News Report dat globaal genomen een overgrote meerderheid van nieuwsgebruikers voornamelijk via ‘de zijdeur’ nieuws raadpleegt: via sociale media, zoekmachines en berichten.

Wanneer binnen 10 jaar communicatiewetenschappers zullen terugkijken op de jaren (20)20, zullen ze tot de conclusie komen dat drie grote ontwikkelingen een disruptie in de mediasector veroorzaakten: desinformatie, artificiële intelligentie en Covid-19. Waarom ook dat laatste in deze rij hoort? Omdat het virus scherpstelt op een malaise die de nieuwsmedia al even teistert, namelijk dat betrouwbare informatie verstrekken niet altijd makkelijk te rijmen valt met een goed verdienmodel.

