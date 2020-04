Ook in coronatijden druk weekend voor traiteurs: “Voornamelijk bestellingen voor kleine groepen van twee of drie personen”

Bij Traiteurdienst en Feestzalen Jacky Jaeken is het dit weekend alle hens aan dek. Naar traditie krijgen ze tijdens het paasweekend heel wat bestellingen binnen voor afhaalmaaltijden en leveringen. “We hebben ons werk dit jaar”, lacht Jaeken. “Veel mensen bestellen afhaalmenu’s en ontbijtkorven. We leveren ook veel."

Een druk paasweekend is op zich niets nieuws. “In vergelijking met andere jaren zijn er evenveel bestellingen”, vertelt de traiteur. “Dat loopt vrij normaal. Maar het valt op dat het vooral kleine bestellingen zijn. We hebben voornamelijk bestellingen voor groepen van twee of drie personen maximum. In ieder geval mogen we blij zijn met zo’n weekend, in deze tijden”, besluit Jaeken nog.