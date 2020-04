Oostendse robot meet in één oogopslag temperatuur van 20 mensen

Epidemic, zo heet de nieuwe robot, kan bij 20 mensen tegelijk de koorts meten, zonder dat die daarbij aangeraakt moeten worden. De robot kan ook controleren of mensen een mondmaskertje dragen en hen daarop attent maken.

Zorabots bouwde voor Epidemic de software van een bestaande robot om. Zaakvoerder Fabrice Goffin denkt dat de nieuwe robot na de crisis in verschillende contexten zal kunnen worden gebruikt, dus niet alleen in ziekenhuizen of rusthuizen. "Wij denken eigenlijk dat we na deze crisis in een andere wereld zullen terechtkomen, een wereld waarin het normaal is dat mensen die naar de bioscoop of een drukbezocht evenement gaan vanop afstand zullen worden getest", aldus Fabrice Goffin.