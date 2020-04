Concertorganisatoren in open brief: "We vrezen een economisch en maatschappelijk slagveld door coronacrsis"

De livesector ondervond als eerste de impact van de lockdown-maatregelen. Muziekclubs en concertzalen sloten al hun deuren voor de lockdown effectief van start ging. De kans is groot dat onze sector ook de laatste in de rij zal zijn om terug te keren naar business as usual.

Bijkomende onzekere factor is de vraag wanneer het publiek opnieuw klaar zal zijn om concerten te bezoeken. De impact zal in ieder geval over lange termijn voelbaar zijn. We hebben het grootste respect voor de beslissingen van specialisten en wetenschappers, maar om de sector te kunnen herlanceren willen we graag met die specialisten aan tafel kunnen zitten.

We zijn een creatieve sector, die het gewoon is om met creatieve oplossingen te komen voor complexe problemen. We bieden onze expertise aan om samen met beleid en wetenschappers werkbare oplossingen te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat muziek in het algemeen, en livemuziek in het bijzonder, broodnodig zal zijn om terug te keren naar het "normale leven".

Laat ons samen nadenken over hoe we dat stapsgewijs kunnen organiseren, mét aandacht voor de veiligheid en gezondheid van het publiek, maar ook voor de bijzonder kwetsbare situatie van heel wat spelers in deze sector.