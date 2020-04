Oproep om afstand te houden van wilde paarden in Rijtmeersen werpt vruchten af: “Voorlopig is een sluiting van het domein van de baan”

De oproep aan wandelaars in het natuurdomein de Rijtmeersen in Oudenaarde werpt zijn vruchten af. Begin deze week klonk het dat wandelaars de regels niet volgen en te dicht komen bij de wilde paarden in het domein. De oproep werd massaal gedeeld en wandelaars toonden elkaar hoe je correct met de dieren omgaat in de Rijtmeersen. “Een mogelijke sluiting is hierdoor van de baan, al houden we wel nog extra toezicht”, zegt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos.