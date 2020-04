Opsteker in coronatijden voor opera-liefhebbers: enorm aanbod online, en helemaal gratis

- De Munt biedt op dit moment zeven integrale opera's aan, waaronder "Aida" van Verdi en "Lucio Silla" van Mozart.

- De Opéra Royal de Wallonie biedt “opéra chez soi” aan, elke zaterdag voegen ze nieuwe streaming toe: o.m. "Carmen" van Bizet en die productie is ook te zien op het televisiekanaal mezzo op verschillende tijdstippen in april.



- Het Opernhaus Zürich biedt gratis online voorstellingen aan tot 1 juni, telkens in het weekend en dat is een groot aanbod van topproducties zoals "I Capuleti e i Montecchi" van Bellini met sterzangeres Joyce DiDonato vanaf 17 tot 19 april. Je kan bij hen de ondertitels bekijken in verschillende talen.

- De Scala van Milaan biedt via Raiplay 30 producties van de voorbije tien jaar aan en die blijven een maand zichtbaar. Zo kan je er tot 26 april Wagners Götterdämmerung bekijken in de enscenering uit 2013 van onze eigen Guy Cassiers, een productie die ik gemist heb en zeker zal bekijken.



- De Metropolitan Opera in New York biedt elke dag een andere voorstelling aan uit het aanbod van de voorbije 14 jaar. Niet te missen is volgens mij de “Parsifal” van Richard Wagner op Goede Vrijdag met kleppers zoals tenor Jonas Kaufmann en bas René Pape, een productie van 2013.



- De Nederlandse Nationale Opera duikt ook in zijn archief onder de leuke noemer “Keep on singing and dancing” en laat gevierde producties zien van de voorbije jaren, o.m. een "Jevgeni Onegin" van Tsjaikofski uit 2011 o.l.v. Mariss Jansons, de onlangs overleden grote dirigent, en dat in een enscenering van één van mijn lievelingsregisseurs Stephan Herheim.