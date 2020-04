Voor het eerst in ons land: politie Kortrijk neemt auto in beslag van man die maatregelen aan zijn laars lapt

Voor het eerst in ons land heeft de politie de auto in beslag genomen van iemand die zich niet aan de coronamaatregelen houdt. Het gaat om een jongeman van 21 die in Wervik woont en geen officiële reden had om naar Kortrijk te rijden. De politie had hem al een paar keer verwittigd en hem ook al vijf pv's gegeven, maar hij weigerde te luisteren.