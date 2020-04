Gouverneur Vlaams-Brabant: "Pv's van politie veel efficiënter dan GAS-boetes bij niet naleven coronamaatregelen"

De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (SP.A), treedt de gouverneur bij. "De gouverneur heeft overschot van gelijk door ons erop te wijzen dat de klassieke weg via politie en justitie de meest logische is. De procedure voor processen-verbaal zou veel sneller kunnen gaan dan bij de GAS-boetes. Er zal in dit geval ook veel minder discussie zijn over de beslissing van een politie-agent dan over die van een ambtenaar", vindt Bonte.

Sinds de lockdown midden maart zijn er in Vilvoorde al een 170-tal processen-verbaal opgesteld door de politie. "Vooral in het begin waren sommige mensen hardleers. Intussen gaat het gelukkig al een stuk beter. Maar dat zijn 170 boetes te veel, ja."