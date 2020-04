Royals: Harry en Meghan willen "Archewell" als merk en "We"ll meet again" was zangeres Vera Lynn niet ontgaan

De twee kiezen nu voor "Archewell" met een knipoog naar de naam van hun zoontje Archie. "Arche" betekent ook "bron van actie" in het Grieks. De papieren om de naam vast te leggen, werden vorige maand in de VS ingediend, dat weet de krant The Telegraph. Onder meer een website, educatieve boeken, podcasts en zelfs paperclips zouden onder het merk Archewell vallen. De officiële lancering is door de coronacrisis nog niet voor meteen. "Wanneer de tijd rijp is", zegt het koppel.

Archewell borrelde al veel langer. "Voordat we Sussex Royal bedachten, speelden we al met het idee om iets met "arche" te doen. Het werd ook de inspiratie voor de naam van onze zoon”, aldus Harry en Meghan in een mededeling.