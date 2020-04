Rapper moet Anderlechtse jongeren motiveren om in hun kot te blijven

"Het is een preventieve campagne", vertelt schepen van Jeugd Elke Roex (SP.A). "Het is niet zo dat we plots een sterke stijging van inbreuken op de maatregelen zien."

Op straat komen er affiches en de gemeente verspreidt ook foto's en video's met tips op verschillende sociale mediakanalen. "Hoe langer de semi-lockdown duurt, hoe meer we mensen moeten blijven vragen om respect te hebben voor de regels. We willen hen ook positieve ideeën geven over wat ze in hun huis kunnen doen. Zo toont de Brusselse rapper Ico hoe hij muziek maakt in zijn keuken zodat jongeren daardoor geïnspireerd kunnen raken", aldus Roex.