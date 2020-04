Supermarkt in Etterbeek lanceert ‘Safety-Cube’ waarin klanten zich kunnen ontsmetten

“Een aantal medewerkers is gestresseerd om elke dag in de winkel te komen werken”, zegt communicatiedirecteur Aurelie Gerth van Carrefour. “Ze komen natuurlijk in contact met heel veel klanten. We weten niet wie corona heeft en wie niet, je kan ook drager zijn zonder symptomen. Dus hoe meer veiligheidsmaatregelen we kunnen nemen voor onze medewerkers, hoe beter. Ook voor onze klanten, zeker de ouderen, die bezorgd zijn als ze hun inkopen moeten doen. Hoe meer we de mensen kunnen geruststellen en ontsmetten, hoe beter voor iedereen.”