Vader van Selah Sue ligt in coma door corona: "Je denkt altijd dat het iemand anders zal overkomen"

Selah Sue vertelde op haar eigen YouTubekanaal dat het niet goed gaat met haar vader. "Sinds twee dagen hebben ze hem in coma gedaan omdat hij niet genoeg adem kreeg, ondanks de zuurstof. Hij leed te veel. Als ik met hem sprak, moest hij om de twee woorden naar adem happen dus ik ben ergens wel blij dat hij nu rust krijgt en dat zijn lichaam kan vechten. Hij is in de beste handen, het is een heel goed ziekenhuis, en ik ben dus heel hoopvol. Ik probeer altijd positief te zijn en dat ga ik nu ook zijn."

"Het ergste is dat ik niet naar mijn mama kan gaan om haar te knuffelen. Wij zijn een knuffelfamilie en dat ik afstand moet bewaren, is moeilijk. Ik weet dat het belangrijk is, maar het voelt heel vreemd aan. Je denkt altijd dat het bij iemand anders zal gebeuren, en ook alleen maar bij de oudste mensen. Maar dan gebeurt het bij jou. De manier waarop hij het kreeg, is ook heel zeldzaam. Hij is niet meer buiten geweest en toch heeft hij het gekregen. Daarom nog eens een oproep: blijf thuis, blijf doen wat die slimme mensen als Marc Van Ranst zeggen!"

Positief blijven

"Gisteren ben ik met mama gaan wandelen, met een grote afstand tussen ons in, maar het heeft deugd gedaan. We hebben zelfs op afstand een glas wijn gedronken. Daar hebben we allebei van genoten. Ik voel zoveel liefde, en daarom ga ik positief blijven en sterk blijven."

"Mijn broer zei: als hij wakker wordt, moeten we een dagboek hebben. We moeten foto's nemen en opschrijven wat de kinderen zeggen, en neerschrijven wat we voelen. Als hij dan wakker wordt, dan geven we een feest. Mijn broer maakt een t-shirt met 'I survived corona' en hij zal die moéten dragen, dag en nacht. Hij houdt helemaal niet van feesten, maar we gaan hem verplichten. Hij moét blijven, met zijn t-shirt. En wij zullen rond hem dansen."

Powerroos redt opie

"Ik vroeg aan mijn zoon om een tekening te maken voor opie, en hij maakte dit griezelige konijn. Ik tekende het - ik ben de slechtste tekenaar ooit - en Seth kleurde het in. Zie je die spierballen? Dit griezelige konijn, dat we powerRoos hebben genoemd, met de spierballen gaat zo de corona in opie verslaan."