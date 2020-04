Verkeerde tests maken West-Vlaamse woonzorgcentra bezorgd

Bij de testkits zit er een staafje om stalen af te nemen. Het zijn vrij dikke staafjes die eigenlijk bestemd zijn om in de keel te stoppen. En toch gingen die in de neus in sommige woonzorgcentra omdat er een verkeerde handleiding bij de testkits zat. Voor onderzoek in de neus zijn er dunnere staafjes nodig. Die dikkere staafjes in de neus steken, doet pijn.

Schepen Philippe Decoene (S.PA) van Kortrijk voelt mee met de bewoners van het woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke. "Door die verkeerde handleiding moesten ze een erg pijnlijk onderzoek ondergaan. Sommigen hielden er zelfs een bloedneus aan over. Dat zijn hoogbejaarde mensen die dikwijls een vorm van dementie hebben. Ze weten niet wat er hen overkomt. Ze kunnen dat niet plaatsen."

De dokters in de woonzorgcentra hadden vermoedens dat er iets fout was. Maar ze wilden het risico niet nemen om af te wijken van de handleiding. Philippe De Coene: "De dokters treft geen schuld. Ik begrijp dat ze - ondanks hun achterdocht - het voorschrift gevolgd hebben. Ze wilden vermijden dat de tests waardeloos zouden zijn. We hadden al zo lang moeten wachten op die testkits."

Maar door die foute handleiding is het mogelijk dat er valse negatieve tests zullen zijn. Coördinerend arts Laurent Mestdagh van het woonzorgcentrum Westervier in Brugge: "Het coronavirus kan diep in de neusholte zitten. Met die dikke staafjes is het niet mogelijk om tot diep in de neus te onderzoeken. Daardoor is het mogelijk dat personen die negatief getest hebben, toch besmet zijn."

Philippe Decoene: "Ik heb gevraagd of de tests die we hebben afgenomen, gevalideerd zullen worden. Ik mag er niet aan denken dat die tests nutteloos zouden blijken te zijn. Dan moeten we onze bewoners opnieuw testen. En dat is erg voor hen maar ook voor onze verzorgenden. Ze doen er alles aan om de bejaarden met zachtheid te behandelen. En dan moeten ze toezien hoe die mensen een pijnlijk onderzoek hebben moeten ondergaan dat misschien zinloos is geweest. Ik heb ongelofelijk veel respect voor ons personeel."