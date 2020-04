Professor infectieziekten Erika Vlieghe: "Twee maanden geleden gepleit voor mobiele testteams voor woonzorgcentra"

"Als je niet weet of de test goed is afgenomen, moet je opnieuw beginnen", legt Vlieghe uit, die voor alle duidelijkheid niets met de uitrol van testkits te maken heeft. "We moeten nu bekijken wie wat heeft afgenomen, want als je goeie resultaten wilt, moet je in optimale omstandigheden testen."

De foute handleidingen noemt Vlieghe "een voorbeeld van miscommunicatie". "Het is niet het moment om zoiets nu voor te hebben. Dit is frustrerend voor iedereen en vooral voor iedereen in die woonzorgcentra. We moeten hier uit leren."