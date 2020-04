Vlaamse begrotingstekort dreigt door coronacrisis 10 keer groter uit te vallen dan gepland

De Vlaamse regering wilde volgende jaar naar een begrotingsevenwicht gaan, door de coronacrisis lijkt dat een nog moeilijkere opdracht te worden. "We moeten nu alles op alles zetten om dat oplopende verlies zoveel mogelijk te beperken en echt gaan nadenken hoe we een relancebeleid op poten kunnen zetten", zegt Diependaele. "Dat moet de komende weken de opgave zijn."

"We zijn tot nu toe bezig geweest met het beheersen van de crisis, de volgende stap is nu om te gaan kijken hoe we die economie zo snel mogelijk weer draaiende kunnen houden, binnen die veiligheidsmaatregelen die opgelegd zijn. Hoe langer we daarmee wachten, hoe meer we daarna in het rood zullen gaan. En dat moeten we absoluut vermijden, want dat teert in op onze welvaart."

Ook de federale begroting dreigt enorm in het rood te gaan door de coronacrisis. Het Federaal Planbureau maakte deze week een prognose waarbij er sprake zou zijn van een begrotingstekort van 7,5 procent van het bbp. Een toename van meer dan 5 procent.