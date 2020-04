Voetbalclub KVC Haacht : "Rock Werchter annuleren, betekent ook voor ons geen centen"

"Onze voetbalclub rekent ieder jaar op het geld dat we met Rock Werchter verdienen", zegt Paul. "Twee jaar geleden hebben we er een nieuwe kantine mee gezet en dit jaar wilden we het gebruiken om onze voetbalvelden te vernieuwen."

KVC Haacht is lang niet de enige vereniging of club die rekent op de inkomsten van het festival. "Elke vereniging in Haacht en Werchter doet mee en haalt er geld uit." Voor KVC Haacht belooft het nieuwe voetbalseizoen moeilijk te worden. "We hebben ook al veel geld verloren door geannuleerde toernooien. Wij starten in augustus zonder beginkapitaal."