In de ban van Tsjernobyl: waarom de kerncentrale nog steeds een donkere wolk is boven het leven van veel mensen 

Bij de ontploffing in de kernreactor van Tsjernobyl kwam er een enorme hoeveelheid radioactief materiaal in de lucht terecht. Door de wind werden de deeltjes over het hele Europese continent verspreid. De zogenoemde radioactieve wolk is nu een fenomeen uit het verleden, maar tot op vandaag werpt ze een schaduw over het leven van velen. In de tweede aflevering van "In de ban van Tsjernobyl" zien we hoe de kernramp 34 jaar na datum nog steeds zijn sporen nalaat. Maker van de serie en Ruslandkenner bij VRT NWS Jan Balliauw vertelt.