"In de ban van Tsjernobyl": Dekt de sarcofaag over de kernreactor ook alle wonden toe?

De radioactieve wolk die vanuit Tsjernobyl over heel Europa reisde, kwam in de nacht van 1 op 2 mei 1986 onverwacht naar ons land. Door de feestdag was er een verlengd weekend en was er geen permanentie om de straling te controleren. De verhoogde radioactiviteit werd dus pas tien uur later opgemerkt in de meetstations van het KMI.