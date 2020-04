Vrijwilligers maken 1300 beschermschorten voor zorgpersoneel in Diest: "We willen ook voor hén zorgen"

Lieve Verbeeck is één van de vrijwilligers die de handen uit de mouwen steekt. "Ik geef naailes in het volwassenenonderwijs en één van de cursisten stelde voor om de schorten voor het ziekenhuis samen in de klas te maken. Da's plezieriger en dat gaat beter vooruit. Onze directeur vond dat meteen een goed idee, op voorwaarde dat we met maximum vier mensen tegelijk werken. Zo kunnen we genoeg afstand van elkaar houden." Per schort zijn de vrijwilligers al gauw anderhalf uur aan de slag. "Dankzij het bandwerk in onze klas gaat het soms iets sneller. De ene stikt de mouwen, de andere neemt de zoom voor zijn rekening. We vinden het belangrijk dat we ook ons steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen corona. Nu is het onze beurt om voor de mensen uit de zorgsector te zorgen", besluit Lieve.